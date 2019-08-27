أفضل قصة إصلاح.. فايننشال تايمز: مصر أسرع الاقتصادات نموا بالشرق الأوسط

واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها مشيدة بجهود الجيش في الحفاظ على السلام الاجتماعي من خلال توفير طعام رخيص في المناطق الفقيرة.





وقالت إنه في السنوات الأخيرة، توسعت قطاعات مثل الأسمنت والصلب والأدوية وتربية الأسماك والإمدادات الطبية والعقارات.

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير لها أن الاقتصاد المصري أصبح أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، إذ ينجذب إليه المستثمرون الذين يبحثون عن عوائد مالية عالية في بيئة عالمية.وقالت الصحيفة إن هذا التحول يمثل نجاحا مهما لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يشيد المستثمرون بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة والحساسة، من الناحية السياسية، التي نفذتها حكومته على عكس الحكومات السابقة التي أعاقت تلك الإصلاحات، مؤكدة أن هدف الرئيس السيسي يكمن في تحقيق الرخاء لشعبه البالغ عددهم 100 مليون نسمة.وقال روشير شارما، كبير الاستراتيجين العالميين في مؤسسة مورجان ستانلي، أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية: "أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط، وربما في كل الأسواق الناشئة"؛ في إشارة إلى المكاسب الاقتصادية التي حققتها مصر. واختتم حديثه في مذكرة متفائلة عن مصر؛ قائلا: "مصر على المسار الصحيح لتصبح أمة متقدمة".وتابعت الصحيفة أنه مع إتمام برنامج الإصلاحات الصارمة في شهر يوليو والذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار، يتباهى المسئولون المصريون بأنهم وضعوا الاقتصاد على مسار أكثر استدامة.وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي وصل إلى 5.6% في السنة المالية التي انتهت في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010، كما انخفض العجز إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو هذا العام من 12.2 في المائة قبل ثلاث سنوات، وانخفض التضخم إلى 8.7 في المائة في يوليو، وهو أدنى مستوى له في أربع سنوات.ووفقا لـ "فايننشال تايمز"، قال محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل الكلي في بنك الاستثمار الإقليمي - هيرميس، وهو بنك استثماري إقليمي، إن الشركات متعددة الجنسيات أبدت رغبتها الملحة للاستثمار في مصر، لكن المبالغ التي تم التعهد بها لا تزال متواضعة.وأكدت الصحيفة أنه منذ تولي الرئيس السيسي منصبه عام 2014، وهو يهدف إلى انعاش الاقتصاد المتعثر في غياب استثمارات القطاع الخاص منذ ثورة 2011.