الأمن العراقي يعتقل الداعشي مخرب متحف الموصل ..صور

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على إرهابي من عناصر تنظيم داعش ظهر في تسجيل مصور يهدم آثار متحف الموصل في نينوى شمال العراق، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية في بغداد.





ووفقًا لوسائل الإعلام العراقية، ذكر الناطق باسم الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، بأن «قوة مشتركة من مديرية شئون أفواج الطوارئ التابعة لقيادة شرطة نينوى، ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للداخلية، تلقي القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية».





وأضاف الناطق باسم الداخلية العراقية، أن الإرهابي الذي تم اعتقاله اعترف بقيامه بهدم وتخريب الآثار الموجودة في متحف الموصل، والذي ظهر في أحد فيديوهات داعش خلال فترة سيطرته على الموصل.





وأوضح المتحدث باسم الداخلية العراقية، أن الإرهابي المعتقل هو من هدم وخرب التماثيل الأثرية الموجودة في متحف الموصل.