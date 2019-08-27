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قوى عاملة الإسماعيلية تتابع صرف العلاوات للعاملين بالمنطقة الصناعية والحرة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:52 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
هيثم سعد الدين
بدأت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية في تنفيذ توجيهات ووزارة القوي العاملة ورؤيتها لتطوير منظومة التدريب المهني علي مستوي 27 مديرية للقوي العاملة علي مستوي المحافظات، وتنمية القوى البشرية للشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية، حيث بدأت المديرية في الإعداد ووضع الخطط للبرامج التدريبية بمركز تدريب مهني المستقبل خلال العام التدريبي ، وذلك على 18 مهنة متاحة المهن بالمركز، مع الوضع في الاعتبار إضافة المهن الجديدة والمستحدثة والمطلوبة في سوق العمل لتدريب راغبي العمل عليها.

وقد بدأت المديرية اليوم الثلاثاء من خلال مكاتب التفتيش التابعة لها في تنفيذ توجيهات وزارة القوي العاملة بمتابعة تنفيذ الشركات بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة صرف العلاوات المستحقة للعاملين بهذه الشركات وحصولهم على حقوقهم كاملة.

كما بدأت المديرية في إعداد المطبوعات واللافتات للإعلان عن هذه الدورات، من خلال المكتب الإعلامي لوزارة القوي العاملة لتوعية الشباب بالدورات التي ينظمها مركز تدريب المستقبل وأهميتها لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء ورشة تدريب على مهنة الخياطة والتفصيل بإحدى القاعات بمبنى القوي العاملة متعدد الأنشطة بقرية الأبطال لمدينة القنطرة شرق بأرض سيناء الذي افتتحه الوزير أمس الأثنين.

وبدأت مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية بالتعاون مع كلية التمريض جامعة قناة السويس في الإعلان عن البرنامج التدريبي الثاني على مهنة "جليس مسن" وذلك بعد أن لاقى البرنامج الأول نجاحا كبيرا ووجه الوزير بإضافة برامج تدريبية مشابهة أخرى في مجالات يحتاجها سوق العمل من أجل خفض معدل البطالة ، حيث أثنى على المجهودات التي تبذل والتي أدت فعليا إلى خفض معدل البطالة بالمحافظة . 

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