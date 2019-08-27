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محافظات

محافظ الدقهلية يوافق على مساعدات مالية وفرص عمل لعدد من المواطنين

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:43 م
صدى البلد
همت الحسينى
وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية علي صرف مساعدات مالية فورية لعدد 9 من المواطنين وإدراجهم في برنامج تكافل وكرامة.

وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمهم في برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات شهرية مؤقته لحين انتهاء إجراءات المعاش الدائم .

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة القوي العاملة بالدقهلية بتوفير 3 فرص عمل في القطاع الخاص لثلاثة من المواطنين على أن يتم تسليمهم العمل في أسرع وقت ممكن مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمادية.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بعد أن إلتقى بهم اليوم واستمع فيه إلى مشكلاتهم ومطالبهم التي وجه بسرعة تلبيتها .

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