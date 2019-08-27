تعليم الوادى الجديد يحدد مواعيد المقابلات الشخصية للوظائف الإدارية

أكد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه تقرر إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية سواء وكيل أو مدير مدرسة وكذلك وظائف التوجيه الفني موجّه وموجّه أول.



وقال إن الاختبارات ستبدأ لإدارتي الخارجة وباريس التعليميتين غدا الأربعاء الموافق 28 من أغسطس الجاري، ويتم حضور المتقدمين ومعهم شهادة الصلاحية.



وأشار إلي أن المديرية كانت قد أعلنت مؤخرا عن عدة وظائف بالإدارة المدرسية، وكذلك وظائف التوجيه الفنى وسيتم إنهاء المسابقة وإعلان النتائج استعدادا للعام الدراسي الجديد.