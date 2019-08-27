التضامن: عودة 10 آلاف حاج من الجمعيات الأهلية.. والجمعة آخر موعد للرجوع

صرح أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، بأن رحلات عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن تتم بانتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات، وأنه منذ بدء عمليات التفويج فى السابع عشر من أغسطس الجارى وحتى اليوم، الثلاثاء، بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين تم تفويجهم عائدين بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد إتمام نعمته عليهم بالحج 10 آلاف و456 حاجا.





وأضاف أيمن عبد الموجود أنه من المقرر أن يشهد اليوم، الثلاثاء، عودة 1050 حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات سوهاج وقنا والأقصر من مطار المدينة المنورة إلى مطار الأقصر، مشيرا إلى استمرار التفويجات من مطار المدينة المنورة إلى القاهرة حتى 30 من أغسطس الجارى.

وأوضح رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي أنه شهد يوم أمس وصول آخر التفويجات الداخلية من مكة المكرمة الى المدينة المنورة ليكتمل بذلك الحجيج بالمدينة المنورة، حيث تم تفويج 360 حاجا من مكة إلى المدينة من محافظة كفر الشيخ لزيارة مسجد الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) ومسجد قباء وجبل احد وغيرها من المزارات الشريفة.وشهدت بعثتا الأقصر وسوهاج احتفالا بحجيجها والبدء بتفويجهم إلى أرض الوطن بعد تمام مناسك الحج، حيث قدم ضيوف الرحمن الشكر لوزارة التضامن على كل الخدمات والرعاية التى قدمت لضيوف الرحمن، والتى جعلتهم متفرغين تماما للعبادة وأداء المناسك بسهولة.