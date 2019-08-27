الجنايات تستمع لشهادة شقيق أحد متهمي خلية الوراق: ليس له صلة بالإخوان

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لشهادة أحمد جلال، شقيق محمود المُتهم في قضية "خلية الوراق"، الذي أكد أن لا صلة لشقيقه بوقائع الدعوى.



وأفاد أحمد جلال أن "محمود" كان يعمل في شركة مقاولات حتى القبض عليه، واستند على رغبة والد زوجة شقيقه الذي اشترط لإتمام زواجهما أن يستقل بسكنه بعيدًا عن شقيقهما الأكبر رشاد ذو الصلات الإخوانية.



وشدد أحمد جلال على أن شقيقه في يوم الحادث كان جالس معهم على أحد المقاهي بالوراق وكانوا يحتفلون بخبر حمل زوجته بابنهما الذي أسموه "نضال"، وتابع بالقول إنهم سمعوا خلال تلك الأثناء أخبار مقتل أمين الشرطة عمرو عزت، ذاكرًا أن الوراق حينها كانت يشوب أجوائها التوتر بعد سريان الأنباء، وشدد في السياق ذاته على عدم صلة أخيه بالإخوان مشددًا على أنه مُتعلم ولم يكن مُدخنًا.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.

