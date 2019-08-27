أول تعليق لـ سوسن بدر بعد إعلان اختيارها في لجنة تحكيم مهرجان الجونة

أعربت الفنانة الكبيرة سوسن بدر عن سعادتها البالغة عن اختيارها كعضو لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في الدورة الـ 3 من مهرجان الجونة السينمائي.



وكتبت سوسن بدر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام"، قائلة: "فخورة بدعوتي لأكون عضو لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، شكرا".



كان المهرجان أعلن فى وقت سابق عن حضور الممثل المصري- الكندي مينا مسعود الدورة الثالثة للمهرجان، التي ستقام في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.



ويعد المهرجان فرصة لعرض العديد من الأفلام المتنوعة من أجل الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما، من أولويات مهرجان الجونة السينمائي. ويهدف المهرجان، الى وصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي.

