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حوادث

تجديد حبس زعيمة عصابة تجارة الهيروين بالعبور 15 يوما

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:46 م
ضبط متهم
ضبط متهم
إبراهيم الهوارى
قرر قاضي المعارضات بمحكمة العبور تجديد حبس اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة 15 يوما على ذمة التحقيقات تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وضبطا بحوزتهما 3 كيلو جرامات من مخدر الهيروين.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم العبور بضبط عنصرين من العناصر شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية في مجال الاتجار بمخدر "الهيروين" وترويجه على عملائهما بنطاق واسع بمدينة العبور من أهالي كوم السمن، ومقيمة بدائرة قسم شرطة العبور سبق اتهامها في قضيتين آخرهما قضية مخدرات، زوجة أحد العناصر الإجرامية في مجال تجارة المخدرات ومحبوس حاليا لاتهامه في 3 قضايا "مخدرات".

كما يشار إلى أن المذكورة تنتمى إلى عائلة شديدة الخطورة في مجال الاتجار بمخدر "الهيروين"، وقد سبق حبس واتهام شقيقيها في العديد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشروق سبق اتهامه في قضية "مخدرات".

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات أمام مسكن الأولى وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرامات ومبلغ مالي قدره "430,000 أربعمائة وثلاثون ألف جنيه"، و4 هواتف محمولة، وعدد 4 ميزان.

وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بحيازتهما لها بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار واستخدامهما للسيارة والهواتف، والميزانان في النقل والترويج على النحو الذي أكدته التحريات.

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