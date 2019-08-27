بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف بوزن 59 كيلوجراما بالألعاب الأفريقية

توجت الرباعة المصرية بسمة إبراهيم بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال، لتضيفها إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.



وحققت الرباعة المصرية فضية الخطف في وزن ٥٩ كجم للسيدات، بعدما رفعت ثقلا بوزن ٨٨ كجم في هذه المنافسة.



وتوجت لاعبة نيجيريا لاوال رافياتو، بالميدالية الذهبية في هذه المنافسة بعد ضرب الرقم الإفريقي بثقل وزنه ٩٤ كجم.



