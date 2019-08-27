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اقتصاد

العربي: تذليل العقبات لمضاعفة الاستثمارات اليابانية في مصر

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:47 م
علم اليابان
علم اليابان
ولاء عبد الكريم
كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني عن البدء في إنشاء مصنع سوميتومو بمحافظة بورسعيد، حيث يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل لشباب مصر.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري الذى عقد على هامش قمة "تيكاد 7" باليابان بحضور وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والعديد من أعضاء مجلس الأعمال من الجانبين وما يزيد عن 50 من رجال الأعمال المصريين واليابانيين.

وقال العربي إن مجلس الأعمال المصري الياباني يسعى جاهدا لتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين لمضاعفة الاستثمارات اليابانية على أرض مصر، أن مصر لا تدخر جهدا في هذا الشأن.

وأشاد العربي بالعروض التي قدمتها الشركات المصرية لتعزيز الاستثمار في مصر.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري في يوكوهاما باليابان، عرضا شاملا للجانب المصري عن القطاعات الواعدة للشراكة والاستثمار الياباني في مصر وفرص التعاون بين الجانبين والتي قدمته هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو".

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