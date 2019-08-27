بأمر محافظ أسوان .. منع السباحة في النيل

أصدر محافظ أسوان أحمد إبراهيم تعليماته لمسئولى المسطحات المائية والإنقاذ النهري باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من السباحة والعوم داخل مجرى نهر النيل، خاصة في المنطقة المواجهة لكوبري أسوان الملجم؛ وذلك بعد تزايد عدد حالات الغرق خلال الأيام الماضية نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطرًا على أي مغامر بحياته يحاول السباحة في هذه المنطقة.



وأكد المحافظ - في تصريح صحفي - أنه تم التنسيق مع مدير أمن أسوان اللواء محمد عمارة بمرور دوريات متحركة من المسطحات المائية على مدار اليوم لمنع أي شخص من السباحة لحمايته من التعرض للغرق.



وأضاف أنه وجه مدير عام الشباب والرياضة بفتح حمامات السباحة التابعة للأندية الرياضية أمام الجمهور وتسهيل إجراءات ممارسة رياضة السباحة للجميع، حيث إنها آمنة ويوجد بها الكوادر المدربة لتدريب وتوجيه الممارسين لها، مناشدا الراغبين في ممارسة رياضة السباحة من المواطنين بالاشتراك في حمامات السباحة المتوافر بها الاشتراطات الآمنة حماية لأرواحهم من أي مخاطر.



وأوضح أن مدينة ومركز أسوان تضم 7 حمامات سباحة منها 4 حمامات تابعة لمديرية الشباب والرياضة واحد بنادي أسوان الرياضي، وآخر بنادي الشمس بكيما، وثالث باستاد أسوان الرياضي، ورابع بمنطقة الجزيرة أمام مطلع الصداقة الجديدة، كما توجد 3 حمامات سباحة أخرى تابعة للشركات المختلفة.

