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محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال رفع مخلفات المباني ورصف وتجميل الطرق بشرم الشيخ

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:45 م
صدى البلد
ايمن محمد
قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، بتفقد رصف وتجميل ورفع كفاءة عدة طرق بمدينة شرم الشيخ، حيث تفقد أعمال إعادة رصف وتجميل وصلة طريق بنبق بطول 3 كم في الاتجاهين مقابل عدة فنادق كبرى بمنطقة نبق، استعدادا لاستقبال ضيوف المؤتمرات.

وشدد خالد فودة، على سرعة التنفيذ مع الجودة العالية والالتزام ببنود كراسة الشروط والمواصفات والانتهاء من التنفيذ طبقا للبرنامج الزمني المعد، محذرا من أنه سيتم توقيع غرامات وشروط جزائية على الشركات المماطلة في التنفيذ.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع مخلفات المباني ورصف وتجميل الطرق بمنطقة إسكان العاملين بحي النور بمدينة شرم الشيخ، بعد توصيل جميع المرافق لها بما فيها الغاز الطبيعي والطريق بطول 3 كم وعرض 8 م في الاتجاهين والذي يعتبر محورا هاما في نقل حركة سير السيارات من طريق السلام الي جامعة الملك سلمان، ضمن استعدادات المحافظة لافتتاحها.
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال رفع مخلفات المباني ورصف وتجميل الطرق بشرم الشيخ
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال رفع مخلفات المباني ورصف وتجميل الطرق بشرم الشيخ
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال رفع مخلفات المباني ورصف وتجميل الطرق بشرم الشيخ
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال رفع مخلفات المباني ورصف وتجميل الطرق بشرم الشيخ

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