كمال نجم: إصدار قانون موحد لـ الجمارك والإعفاءات قريبا

كشف كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، عن ملامح جديدة لأول مرة توضع فى قانون الجمارك الجديد، الذي يناقش حاليًا فى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تم دمج قانوني الجمارك والإعفاءات الجمركية فى قانون واحد سيتم إصداره قريبًا.



وأضاف نجم، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس بعنوان «الجمارك المصرية.. آليات جديدة وتحديات المستقبل»، أن قانون الجمارك المعمول به حاليا رقم 66 لسنة 63 أى منذ حوالى 56 عاما، أصبح لا يتوافق مع التطور السريع والتكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الوقت الحالى.



وأوضح أن القانون الجديد يتضمن نصا لتبادل المستندات إلكترونيًا والتوقيع الإلكترونى والمراجعة اللاحقة والفاعل الاقتصادى، الذى يمنح معاملة خاصة للشركات أصحاب "القوائم البيضاء" الذين لم تسجيل ضدهم أى محاضر أو شكاوى بجانب التخليص المسبق وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وإنهاء إجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج.



ولفت "نجم" إلى أن التعريفة الجمركية التي تم إصدارها فى 9 /9 /2018 هدفها الأساسي خفض التعريفة وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المتعاملين وليست زيادة الحصيلة الجمركية، حيث إن 80% من بنودها معفاة أو صفر جمارك أو 10% فقط، مضيفًا أنه تم إضافة 275 بندًا فى التعريفة الجمركية لتتوافق مع الالتزامات الدولية.



وأضاف أنه تم منح الأولوية لخفض التعريفة على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة والاستثمار، رغم تسبب ذلك في نقص الحصيلة الجمركية.



وأكد نجم أن نظام الشباك الواحد بدأ تطبيقه فى جمارك مطار القاهرة وجمارك بورسعيد، مشيرا إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا فى الأداء، وأن قوة البنية التحتية وسلامتها من البداية يجعل التطبيق أكثر سهولة.



ونوه إلى أنه يجرى العمل على مشروع الشباك الواحد وتعميمه على جميع المنافذ الجمركية حيث تم التوسع في إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة الفحص بأشعة X-RAY ويوجد حاليًا نحو 87 جهازًا في المطارات والموانئ المصرية، وتم التعاقد على استيراد 100 جهاز آخر.



وأوضح أنه سيتم استيراد نحو 47 جهازًا في المرحلة اللاحقة لتغطية معظم المنافذ؛ وذلك للكشف السريع عن البضائع دون الاضطرار إلى خروجها من الحاويات، مما قد يعرضها للتلف وتضييع الوقت.



من جانبه، أشاد المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالدور الوطنى العظيم لرجال الجمارك لدعم الصناعة وتشجيع الاستثمار، مضيفًا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة فى خطتها للإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الأعمال.



وتم مناقشة بعض التحديات والمشاكل التى تواجه بعض أعضاء الجمعية والخاصة وتم حل معظم المشاكل مع الوعد بإيجاد حلول المشاكل التى ليست مصلحة الجمارك طرفا فيها.



وقدم المهندس فتح الله فوزى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية درع الجمعية لـ كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، تقديرا لجهوده فى دعم الصناعة والاستثمار.

