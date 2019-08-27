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محافظات

محافظ بورسعيد يشهد ختام النشاط الرياضى لمراكز الأنشطة الصيفية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:00 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، الثلاثاء، ختام النشاط الرياضى لمراكز الأنشطة الصيفية المجانية بالمدينة الرياضية بحضور د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ود. على ابو سمرة مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأكد محافظ بورسعيد على أننا اليوم بصدد حدث عظيم يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ بمحورها بإعادة بناء الشخصية المصرية السوية، وأضاف أننا بدأنا نجنى ثمار جهد ثلاث أشهر من التدريبات والعمل لتشكيل جيل رياضى يجسد مقولة العقل السليم فى الجسم السليم، مشيرا الى أن ذلك بالتأكيد يساهم فى انضباط سلوك الشارع المصرى ويرتقى بمستوى التحصيل العلمى للطلاب.

وقرر محافظ بورسعيد فتح مدة مراكز الأنشطة الصيفية المجانية طوال العام ليستفيد منها أكبر عدد من الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة لصقل وتنمية مواهبهم واكتشاف وإعداد الكوادر الواعدة منهم.

ومن جانبه صرح باهى أن المبادرة انطلقت تحت رعاية محافظ بورسعيد بعدد ٢٢ مركزا على مستوى المحافظة منها ٣ مراكز ببورفؤاد و١٩ ببورسعيد واستمرت لمدار ثلاثة شهور بالمجان بمشاركة اكثر من ٢٠٧٢ وطالبة من مخلتف الادارات التعليمية بالعديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية.

وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة تمت بالتعاون بين عدة جهات ببورسعيد هى مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف وكلية التربية جامعة بورسعيد مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتوفير مدربين بكفاءة عالية لدعم جميع الأنشطة الرياضية بجميع المراكز الصيفية المجانية.

وقد شاهد الحضور عروضا رياضية للطلاب المشتركين فى رياضة السباحة بأنواعها والتى اظهرت مهاراتهم التى اكتسبوها خلال فترة التدريب على ايدى المدربين المحترفين بحمام السباحة بالمدينة الرياضية.
محافظ بورسعيد يشهد ختام النشاط الرياضى لمراكز الأنشطة الصيفية
محافظ بورسعيد يشهد ختام النشاط الرياضى لمراكز الأنشطة الصيفية
محافظ بورسعيد يشهد ختام النشاط الرياضى لمراكز الأنشطة الصيفية
محافظ بورسعيد يشهد ختام النشاط الرياضى لمراكز الأنشطة الصيفية
محافظ بورسعيد يشهد ختام النشاط الرياضى لمراكز الأنشطة الصيفية

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