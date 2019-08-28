مشروعات وورش صناعية لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بشمال سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن مجمع الصناعات الصغيرة المقرر إقامته في المساعيد بالعريش سيشمل إقامة عدد من المشروعات والورش الصناعية الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة و تقديم تيسيرات لتشجيع الشباب علي تنفيذ المشروعات.





حيث تم تكليف لجنة من المناطق الصناعية ومكتب خدمة الاستثمار لزيارة المجمعات والمناطق الصناعية المماثلة في المحافظات الأخرى لتطبيق القواعد والاشتراطات المقررة عليها، وتحديد كيفية تمويلها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستفادة الراغبين منها .





وأضاف أنه سيتم توفير المرافق والخدمات المطلوبة للمنطقة ، وكذلك المنطقة الصناعية في بئر العبد التي تم طرحها على كافة المستثمرين بالضوابط والاشتراطات والتيسيرات المقررة، في محاولة لتشجيع أصحاب الورش والصناعات الصغيرة المقرر إقامتها في هذا المجمع وأسوة بباقي المجمعات الصناعية في المحافظات الأخرى.



