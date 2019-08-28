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محافظات

مشروعات وورش صناعية لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بشمال سيناء

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:23 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
احمد صالح
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن مجمع الصناعات الصغيرة المقرر إقامته في المساعيد بالعريش سيشمل إقامة عدد من المشروعات والورش الصناعية الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة و تقديم تيسيرات لتشجيع الشباب علي تنفيذ المشروعات.

حيث تم تكليف لجنة من المناطق الصناعية ومكتب خدمة الاستثمار لزيارة المجمعات والمناطق الصناعية المماثلة في المحافظات الأخرى لتطبيق القواعد والاشتراطات المقررة عليها، وتحديد كيفية تمويلها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستفادة الراغبين منها .

وأضاف أنه سيتم توفير المرافق والخدمات المطلوبة للمنطقة ، وكذلك المنطقة الصناعية في بئر العبد التي تم طرحها على كافة المستثمرين بالضوابط والاشتراطات والتيسيرات المقررة، في محاولة لتشجيع أصحاب الورش والصناعات الصغيرة المقرر إقامتها في هذا المجمع وأسوة بباقي المجمعات الصناعية في المحافظات الأخرى.

ولفت إلى ان من المشروعات المخطط الترويج لإقامتها في المنطقة الصناعية في بئر العبد صناعة الأثاث المنزلي، وذلك نظرا لرخص ثمن ألواح MDF وبالتالي فإنه ينافس بشكل كبير الأثاث النمطي (من الخشب الطبيعي)، وفكرة المشروع هي استخدام التطور في صناعة المشتقات وبدائل الخشب الطبيعي والماكينات الحديثة في خدمة صناعة الأثاث وتفعيل التعاون المتبادل بين القائم بالمشروع والمصانع المتخصصة في إنتاج بدائل الأخشاب الطبيعية أو المشروعات التي تعتمد على امتلاك وتشغيل ماكينة أو اثنين لتجهيز الخامات.

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