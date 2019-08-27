بعد غد .. افتتاح معرض التصنيع الزراعي الأول بجامعة سوهاج

تنظم جامعة سوهاج، بعد غد "الخميس"، المعرض الأول للزراعة المستدامة والتصنيع الزراعي "أجري تك"، وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والبيئة ومشروع "حياة" التابع للمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ويستمر لمدة 3 أيام بمقر الجامعة القديم.



وصرح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بأن المعرض يهدف إلى ربط المزارعين المحليين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشركات والمنشآت العاملة بالمجال الزراعي الصناعي، كذلك ربطهم بسوق التصدير وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.



ويضم المعرض 32 شركة متخصصة في العديد من المجالات وتشمل الزراعة العضوية، المكافحة الحيوية، الطاقة الشمسية، تدوير المخلفات الزراعية، تصدير الحاصلات الزراعية.