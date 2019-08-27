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علوم سياسية: السيسي أوضح حجم تحديات القارة فى مؤتمر قمة دول السبع

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:04 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قسم التوك شو
قال الدكتور على مسعود، أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 بصفته رئيس للاتحاد الأفريقى ورئيس مصر، موضحا أن المشاركة بهذه القمة تقدم الدوافع التى تهم مصر والقارة الأفريقية وكل الدول بالعالم.

وأكد علي مسعود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى"، أن القيادة السياسية بمصر أوضحت حجم التحديات التى تواجه القارة الأفريقية فى مؤتمر قمة دول السبع، مشيرا إلى أن الجانب الأفريقى يجب الاهتمام به من قبل دول العالم.

وأضاف الدكتور على مسعود، أنه قد تم وضع أسس للشراكة بين الدول الأفريقية والدول الصناعية الكبرى خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام باللقاءات مع رؤساء الدول الأفريقية المشاركة بـ قمة دول السبع ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي للتنسيق معهم.

وأوضح أن الرئيس السيسى ذكر بمؤتمر القمة أن القارة الأفريقية هى الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية فى العالم، على الرغم من أنها أقل المناطق تسببا فى حدوث تلك التغيرات، اما هناك قضايا أخرى في الشرق الأوسط مصر سعت إلي إيجاد حلول في تلك المنطقة خاصة محاربة التطرف وتجفيف منابع الإرهاب.


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