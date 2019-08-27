النجاح الاقتصادي المصري فى عيون العالم.. فايننشال تايمز تصفه بالأسرع نموا.. مؤسسة مورجان ستانلي: القاهرة أفضل قصة إصلاح بالشرق الأوسط والسيسي يسعى لرخاء شعبه

"فايننشال تايمز": الاقتصاد المصري أصبح أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة

كبير الاستراتيجين العالميين: مصر على المسار الصحيح لتصبح أمة متقدمة

إشادة جماعية من قادة الدول في قمة مجموعة السبع بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير لها أن الاقتصاد المصري أصبح أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، إذ ينجذب إليه المستثمرون الذين يبحثون عن عوائد مالية عالية في بيئة عالمية.وقالت الصحيفة إن هذا التحول يمثل نجاحا مهما لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يشيد المستثمرون بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة والحساسة، من الناحية السياسية، التي نفذتها حكومته على عكس الحكومات السابقة التي أعاقت تلك الإصلاحات؛ مؤكدة أن هدف الرئيس السيسي يكمن في تحقيق الرخاء لشعبه البالغ عددهم 100 مليون نسمة.وقال روشير شارما، مدير إدارة الأسواق الناشئة وكبير الخبراء الاستراتيجيين العالميين بمؤسسة مورجان ستانلي، أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية: "أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط، وربما في كل الأسواق الناشئة"؛ في إشارة إلى المكاسب الاقتصادية التي حققتها مصر، واختتم حديثه في مذكرة متفائلة عن مصر؛ قائلا: "مصر على المسار الصحيح لتصبح أمة متقدمة".وأضافت الصحيفة أنه مع إتمام برنامج الإصلاحات الصارمة في شهر يوليو والذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار، يتباهى المسئولون المصريون بأنهم وضعوا الاقتصاد على مسار أكثر استدامة.وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي وصل إلى 5.6% في السنة المالية التي انتهت في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010، كما انخفض العجز إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو هذا العام من 12.2 في المائة قبل ثلاث سنوات، وانخفض التضخم إلى 8.7 في المائة في يوليو، وهو أدنى مستوى له في أربع سنوات.ووفقا لـ "فايننشال تايمز"، قال محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل الكلي في بنك الاستثمار الإقليمي - هيرميس، وهو بنك استثماري إقليمي، إن الشركات متعددة الجنسيات أبدت رغبتها الملحة للاستثمار في مصر، لكن المبالغ التي تم التعهد بها لا تزال متواضعة.وأكدت الصحيفة أنه منذ تولي الرئيس السيسي منصبه عام 2014، وهو يهدف إلى انعاش الاقتصاد المتعثر في غياب استثمارات القطاع الخاص منذ ثورة 2011.واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها مشيدة بجهود الجيش في الحفاظ على السلام الاجتماعي من خلال توفير طعام رخيص في المناطق الفقيرة. وقالت إنه في السنوات الأخيرة، توسعت قطاعات مثل الأسمنت والصلب والأدوية وتربية الأسماك والإمدادات الطبية والعقارات.جدير بالذكر أن عدد كبير من قادة الدول المشاركين بقمة مجموعة السبع بفرنسا، والتي اختتمت فعالياتها أمس، أشادوا بمصر والتحسن الاقتصادي الذي شهدته في الفترة الأخيرة، فقد قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إنه يرى قناة السويس أرضا خصبة للفرص الاقتصادية والاستثمارية بجميع المجالات.كما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العلاقة الوثيقة التي تجمع مصر بألمانيا في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعاون الإنمائي، مشيدة بالجهود التي تبذلها مصر لحماية حدودها البحرية والتي تمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.كما أشاد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بالخطوات الهامة التي اتخذتها مصر من أجل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والتي كان لها أثر كبير في تحسين الوضع المصري.كما قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز إن بلاده تدعم الجهود المبذولة لتحسين أداء الاقتصاد المصري، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.وقالت إليزابيث كينجستون، رئيسة مكتب المجلس الكندي الدولي بالعاصمة أوتاوا، إن مصر تشهد مرحلة تحول كبرى على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.وأضافت أن مصر تلعب دورا إقليميا محوريا مهما في مختلف قضايا المنطقة.وقال هيرويوكد إشيجي، رئيس منظمة جيترو اليابانية -هيئة التجارة الخارجية اليابانية، إن هناك فرصا رائعة للاستثمار في مصر، مؤكدا أن الشركات اليابانية تعمل على الاستثمار في مصر حتى تتحقق الاستفادة للبلدين.في سياق متصل، قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك "كريدي سويس"، في وقت سابق، إن مصر تعد هي الخيار الأفضل للبنك في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن معدلات التضخم في مصر لم تكن مرتفعة بالصورة الكبيرة التي كانت عليها.وأكد أن مصر تظل نقطة استثمار جاذبة، وأصبحت أكثر جاذبية بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.