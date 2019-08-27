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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار الهجن ويوجه ببدء أعمال الصيانة استعدادا لبدء موسم السباقات

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:17 م
صدى البلد
ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، مضمار الهجن بشرم الشيخ، وأصدر تعليماته ببدء أعمال الصيانة لمدة شهر استعدادا لبدء موسم سباقات الهجن في أول أكتوبر 2019.

وأشار خالد فودة إلى أنه ما تم تنفيذه هو المرحلة الأولي حيث جاري الإعداد لإقامة سباقات للدراجات البخارية والدراجات، لحين إعداد مضمار لسباقات السيارات في إطار إضافة أنواع جديدة من السياحة وتنوع المنتج السياحي بشرم الشيخ.
محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار الهجن ويوجه ببدء أعمال الصيانة استعدادا لبدء موسم السباقات
محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار الهجن ويوجه ببدء أعمال الصيانة استعدادا لبدء موسم السباقات
محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار الهجن ويوجه ببدء أعمال الصيانة استعدادا لبدء موسم السباقات
محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار الهجن ويوجه ببدء أعمال الصيانة استعدادا لبدء موسم السباقات

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