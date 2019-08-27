حيل ذكية للتحكم في نوع الخط على تطبيق واتساب

يصبح استخدام تطبيق "واتساب" أكثر متعة عندما تتعلم بعض الحيل السرية الخاصة بالتطبيق، ومن بين الحيل التي قد لا يعرفها معظم مستخدمي "واتساب" هي التحكم في الخط الذي ترسل به رسائلك إلى أصدقائك.



وفيما يتعلق بذلك، تعرض صحيفة "ميرور" البريطانية بعض الحيل السرية في واتساب التي يمكنك من خلالها تغيير نوع الخط الذي تستخدمه عند الإرسال.



1. خط الآلة الكاتبة: Monospace:

يمكن القيام بذلك عن طريق إدراج ثلاث علامات تنصيص فردية "backticks" على جانبي النص الذي تريد إعادة تنسيقه قبل الضغط على إرسال.



يمكنك العثور على علامات التنصيص الفردية على هاتفك عن طريق الضغط باستمرار على زر علامة الاقتباس الأحادية على لوحة المفاتيح.



على سبيل المثال يمكنك كتابة ```كيف حالك؟``` بهذا الشكل وستظهر الكلمات كأنك استخدمت آلة كتابية لكتابتها.



2. خط غامق أو مائل:

إذا كنت تريد التأكيد على كلمة أو عبارة معينة في رسالتك، فهناك طريقة جيدة لجعلها مائلة أو غامقة، كل ما عليك فعله هو إضافة علامة النجمة على جانبي الكلمة لجعلها غامقة أو الشرطة السفلية لجعلها مائلة.



على سبيل المثال، كتابة * bold * ستمنحك كتابة غامقة وكتابة _italic_ ستمنحك كتابة مائلة.



كيفية تجريد النص على واتساب (شطب كلمة من النص):

إذا كنت تريد إرسال نص ما ومن ضمنه كلمة مشطوبة فضع علامة (~) على جانبي النص.

