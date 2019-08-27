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إطلاق 4 قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل.. تفاصيل

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:55 م
إطلاق 4 قذائف صاروخية
إطلاق 4 قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل
سمر صالح
ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم، الثلاثاء، أن 4 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت قرب السياج الزائل في موقع ناحل عوز شرق مدينة غزة على الحدود مع إسرائيل.

وأشار موقع حدشوت 24 الإسرائيلي إلى أن 4 قذائف هاون أطلقت تجاه الحدود الشرقية لمدينة غزة سقط أحدها داخل موقع ناحل عوز، فيما سقطت القذائف الأخرى قرب السياج الزائل.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تجاه المشاركين الفلسطينيين السلميين في مسيرة العودة وكسر الحصار الإسرائيلي.

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