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بين السماء والأرض.. حبس ممثل أمريكي داخل مصعد بأحد فنادق كندا.. شاهد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:17 م
صدى البلد
أحمد شريف
علق الممثل الأمريكي الشهير "جيسون موموا" داخل مصعد هو كلبه لأكثر من ساعتين، بعد تعطله بأحد الفنادق اليوم، الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، انتهى الأمر بنجم مسلسل "جيم أوف استرونز" البالغ من العمر 40 عاما بحبسه داخل مصعد ومعه 5 أشخاص وكلبه المفضل خلال إقامته، بأحد الفنادق بمدنية "فانكوفر" الكندية، ليقوم ببث مباشر عبر صفحته بموقع "إنستجرام" متسائلا من خلاله: "هل سيخرج من المصعد أم لا؟".

ووثق الممثل الأمريكي جيسون تطورات الموقف، التي شهدت مزاحا بين المتواجدين بالمصعد خلال مناقشة، أيا منها سيؤكل أولًا في حديث ساخر لتهدئة الموقف، حيث تجنب الممثل ومن معه الجوع عبر تناول الحلوى وشراب البيرة.

وبدا أن المجموعة الصغيرة في حالة معنوية جيدة، حيث ناقشوا مازحين من يجب أن يأكلوا أولًا إذا أصبح وضعهم شديد الصعوبة للبقاء على قيد الحياة.

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