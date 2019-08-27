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محافظات

نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي ..فيديو وصور

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:20 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
استمع اللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان، لشكوى 20 مواطنا ومواطنة وذلك بحضور مديري التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمواقف، إضافة إلى مسؤولي الصحة والمحليات، وذلك استكمالًا للقاء الأسبوعى بالمواطنين للتعرف على مطالبهم ومشكلاتهم وبحثها لإيجاد الحلول المناسبة لها وفقًا للقانون وللإمكانيات المتاحة .

وشدد اللواء سعيد حجازى على رؤساء مدن ومراكز أسوان ودراو بسرعة التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم حملات مكبرة لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضى أملاك الدولة وخاصة الصادر لها قرارات إزالة ، وذلك حفاظًا على حق الدولة وتلبية لشكوى مجموعة من الأهالى والمواطنين المتضررين من هذه التعديات.

وكلف اللواء سعيد حجازي، مسئولى التربية والتعليم بسرعة دراسة شكوى 3 من المواطنين إحداهم تتعلق بتضرر أحد المعلمين من قرار نقله ، بينما تتعلق الشكوتين الأخرتين بتحويل أبنائهم من التعليم الخاص إلى الحكومى حيث أكد مدير التربية والتعليم بأن التحويل متاح فقط لمدارس وادى كركر.

ولفت حجازى إلى أنه بناءً على تعليمات نائب المحافظ، سيتم إعداد دراسة متكاملة تتضمن حصر وفحص لكافة الطلبات المتعلقة بهذا الشأن، بجانب مراجعة شاملة لموقف الكثافة الطلابية وتوزيع الطلاب بجميع المدارس وخاصة التى يزداد عليها طلبات الإلتحاق والتحويل تمهيدًا لإيجاد الحلول المناسبة وذلك بعد إنتظام العمل وإستقرار سير العملية التعليمية بالعام الدراسى الجديد.

وخلال اللقاء وجه سعيد حجازى مسئولى الاستثمار لدارسة طلبين بشأن توفير قطعتين أرض فضاء لإقامة مشروعين إستثمارين إحداهما للصوب الزراعية والآخر لتربية الدواجن وذلك وفقًا للشروط والقواعد المنظمة ، فضلًا عن قيام مسئولى إدارة التفتيش بالمحافظة للتفتيش وبحث شكوى أحد المواطنين والذى يتضرر من رفض مجلس مدينة دراو تيسير إجراءات تركيب عداد كهرباء لمنزله بأحد مناطق المدينة.

كما أعطى نائب المحافظ توجيهاته لمسئولى التضامن الإجتماعى بدراسة صرف معاشات تضامن وتكافل وكرامة لـ 3 من المواطنين مع ضرورة التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات المالية والدعم المادى والعينى لإثنين من المواطنين وذلك بعد إجراء الدراسة والبحث الإجتماعى اللازم لهذه الحالات للتأكد من إستحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة وللصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية ولتجهيز العرائس المقبلات على الزواج لبعض الحالات الأخرى.
نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي ..فيديو وصور
نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي ..فيديو وصور
نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي ..فيديو وصور
نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي ..فيديو وصور
نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي ..فيديو وصور

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