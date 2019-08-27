العبور يضم محمد غنيم حارس مرمى المصرية للاتصالات

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي العبور، برئاسة المستشار طارق ربيع نائب رئيس مجلس الإدارة، في إتمام التعاقد مع اللاعب محمد غنيم، حارس مرمى المصرية للاتصالات، في صفقة انتقال حر، لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد بدورى القسم الثالث.



ووقع اللاعب على عقود انضمامه لنادي العبور في حضور المستشار طارق ربيع نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد رفعت، وعلاء السيد، أعضاء مجلس الإدارة، ومدحت قنديل المدير الفني، ومحمد شاهين إدارى الفريق.



تأتي هذه الصفقات في إطار دعم الفريق الأول، وذلك بعد موافقة الكابتن مدحت قنديل المدير الفنى للفريق، والذى يقوم باختيار اللاعبين وفقًا لاحتياجات العبور خلال الموسم المقبل، والذي يهدف إلى المنافسة على الصعود للقسم الثاني.



وعبر اللاعب عن سعادته بالانضمام لنادي العبور وما شعر به من اهتمام كبير لقطاع الكرة، خاصة أن هدف الفرق والمجلس الصعود للقسم الثاني.