دمياط يضم علي شعبان بعد فسخ تعاقده مع دسوق بالتراضي

نجح مجلس إدارة نادي دمياط في إتمام التعاقد مع اللاعب علي شعبان، لاعب فريق دسوق، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الجديد، والمشاركة في دورة الترضية للبقاء في القسم الثاني.



وكان قد فسخ مجلس إدارة نادى دسوق الرياضي تعاقده مع اللاعب علي شعبان، بعد موسم واحد قضاه مع الفريق، وذلك بالتراضي بين النادى واللاعب، لرغبته في الرحيل لظروف خاصة معه تمنعه من الاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد.



وقال اللاعب في تصريحات لـ"صدى البلد" إنه طلب الرحيل عن فريق دسوق لظروف خاصة، ما دفع مسئولي مجلس الإدارة إلى فسخ التعاقد بالتراضي.



واختتم حديثه بتوجيه الشكر لمجلس إدارة نادى دسوق على تفهمهم لموقفه والسماح له بالرحيل عن النادي.