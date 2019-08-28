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ديني

أمين الفتوى يوضح كيف يعلم العبد رضا الله عنه

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:13 ص
كيف يعلم العبد رضا
كيف يعلم العبد رضا الله عنه
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان يعمل الأعمال وهو على وجل ولا يعرف قبله الله ام لم يقبل، والقبول معناه الرضا والحب.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ( كيف أعلم بأن الله راضٍ عني؟)، أن الله سبحانه وتعالى لا يريد لعبده المشقة ولا الهم فيقول المولى حتى فى الأحكام التكليفية { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}.

وأشار الى أنه المسلم عليه أن يحسن الظن بالله ويصبر على ما يبتليه الله به فهو لا يعلم أن هذا البلاء قد يكون دفعه لبلاء أعظم أو رفعه فى الدرجات او تنقية للنفس فيحمل هذا على المحمل الحسن وعلى حسن الظن بالله وهذا لا يمنعه أن يتخذ الأسباب التى تدفع عنه هذا البلاء ولا يقف مكتوف اليدين امام كل بلية بل يحاول ان ينظر للأسباب المادية المحسوسة التى أدت اليها فيعالجها كى لا تتكرر معه مرة اخرى. 

وأوضح، أن من وقع فى مصيبة أو هم فعليه أن يدعى الله ولا يكفى عن الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه الكريم {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ }.

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