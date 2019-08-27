الإعلاميين يسلم لاعبيه الدفعة الأولى من استحقاقات الموسم الجديد

حرص مجلس إدارة نادي الإعلاميين برئاسة المهندس طارق الشرباصي، على صرف حقوق لاعبي الفريق من الدفعة الأولى، استعدادا لدوري الممتاز "ب".



وقال جميل حلمي المدير الفني لنادي الإعلاميين إن جميع اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة تسلموا مقدم عقود الموسم الجديد بقيمة 25 %، التزاما من المجلس بحق اللاعب خلال الموسم الجديد.



وأضاف حلمي أنه سيتم صرف نسبة من العقد موزعة على شهور الموسم بينما ستكون الدفعة الأخيرة مرهونه بالصعود للدوري الممتاز.



وأوضح حلمي أن استعدادات الفريق وتجهيزاته للممتاز "ب" تسير بشكل منتظم، لتجهيز الفريق بكل قوة للمباريات الرسمية من الممتاز "ب".



كانت إدارة الإعلاميين قامت بقيد 12 لاعبا في القائمة الأولي استعدادا للموسم الجديد.