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تعليم

للتسجيل.. إرشادات مهمة للطلاب الوافدين للتقديم الإلكتروني بجامعة الأزهر

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:18 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بجامعة الازهر، عن عدد من الإرشادات الخاصة للطلاب الوافدين للتقديم الإلكتروني.

وأوضح المركز، أن الطالب الوافد يلتحق بجامعة الأزهر الشريف (الكليات الشرعية والعربية) اذا كانت الشهادة الثانوية الحاصل عليها معادلة بشهادة ثانوية البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

ويلتحق الطالب الوافد بمعاهد الأزهر الشريف اذا كانت الشهادة الإعدادية الحاصل عليها معادلة بشهادة إعدادية البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

كما يلتحق الطالب الوافد بجامعة الأزهر الشريف (الكليات العملية والنظرية) اذا كانت الشهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب الوافد غير معادلة بشهادات الأزهر وتمكنه من الالتحاق بجامعة بلده بشرط وجود ما يفيد ذلك موثق من السفارة والخارجية المصرية.

وبالنسبة للطالب الوافد غير الناطق باللغة العربية وعمره أقل من ثلاثين سنة ولم يكن حاصلا علي شهادات دراسية يلتحق بمعهد الأزهر لتعليم اللغة العربية لمدة لا تزيد عن سنتين ثم يلتحق بعد ذلك بالصف الاول الاعدادي أو الثاني الإعدادي أو الثالث الإعدادي، او الصف الأول الثانوي او الثاني الثانوي أو الثالث الثانوي بناء علي امتحان لتحديد مستواه الدراسي.

وبالنسبة للطالب الوافد الناطق باللغة العربية اذا لم يكن حاصلا علي شهادات دراسية وعمره أقل من ثلاثين سنة فيتم التحاقه بالصف الاول الاعدادي أو الثاني الإعدادي أو الثالث الإعدادي، او الصف الأول الثانوي او الثاني الثانوي أو الثالث الثانوي بناء علي امتحان لتحديد مستواه الدراسي.

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