الزراعة تعلن توفير الأسمدة الصيفية.. الفلاحين: نتمنى وصولها قبل انتهاء الموسم.. والمنتجين الزراعيين: 3 ملايين طن لا تسد احتياجات الأراضي

نقيب الفلاحين : 30 % من الأسمدة المدعمة لم يتم صرفها حتى الآن

حسين أبو صدام: سعر الطن من أسمدة اليوريا يصل إلى 3290 جنيهًا

اتحاد الفلاحين يناشد بضرورة توفير كل الأسمدة المدعمة

المنتجين الزراعيين: اعتماد إنتاج الأسمدة على مصنعين فقط أهم أسباب نقصها





أعلنت وزارة الزراعة، أنه تم صرف حصص الأسمدة للمحاصيل الصيفية المخصصة للموسم الحالي، موضحًة أن هذا الموسم لم يشهد أي شكوى من الفلاحيين.واستطلعت "صدى البلد" آراء بعض خبراء الزراعة فى توفير الأسمدة الصيفية وكذلك مدى تناسب أسعارها مع الفلاحين.فى البداية، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: "إننا على أعتاب انتهاء موسم الزراعة الصيفى، ولا بد أن يكون كل فلاح استلم حصصه من الأسمدة المدعمة من وزارة الزراعة، خاصًة أنه موسم حصاد الأرز والذرة.وأكد حسين أبو صدام، أن 30% من الأسمدة المدعمة لا يتم صرفها حتى الآن، الأمر الذي يعانى منه الفلاحون وشركات النقل الناقلة لتلك الأسمدة.وأضاف نقيب الفلاحين أن توزيع الأسمدة المدعمة أفضل من الأعوام الماضية، متمنيًا وصولها لكل فلاح قبل نهاية الموسم الصيفى، حيثُ يبدأ من مارس ويستمر حتى نهاية سبتمبر.وأوضح حسين أبو صدام أن أسعار الأسمدة مدعمة بـ 50% من أسعار أسمدة السوق السوداء، إلا أن الفلاح يحصل على كميات قليلة من الأسمدة مقارنًة بما تحتاجه الأراضى الزراعية، منوهًا بأن سعر الطن من أسمدة اليوريا يصل إلى 3290 جنيهًا، أما طن أسمدة النترات المدعمة فيصل إلى 3190 جنيها.وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مصر تنتج حوالي 21 مليون طن أسمدة أزوتية سنويا و2 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية وحوالي 400 ألف طن سماد بوتاسي، وتستهلك مصر 50% من هذه الكمية، ويتم تصدير الفائض ولكن الشكوي غالبا ما تأتي في طرق ووقت توزيع الأسمدة وكمية الأسمدة المدعمة وليس من نقصها بالأسواق، حيث تتوفر الأسمدة بالسوق الحر بالسعر العالمي.وأضاف حسين أبو صدام أن تصدير الأسمدة للخارج يحقق عوائد كبيرة من العملة الصعبة حيث تصدر مصر الأسمدة إلى معظم دول العالم ولذا فإن تصدير الأسمدة يقوي الاقتصاد الوطني ويضيف قيمة مضافة كبيرة للخامات المصرية للاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة وتعظيم المردود الاقتصادي منها فمصر تملك مخزونا كبيرا من الغاز الطبيعي والفوسفات حيث يقدر احتياطي مصر من الفوسفات بنحو 3.1 تريليون طن.وأوضح أبو صدام أن افتتاح المجمع الأضخم في الشرق الأوسط لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية هو تجسيد حي للاستفادة من القيمة المضافة للخامات المصريه الطبيعية بعد تصنيعها بدل تصديرها كخامات بأسعار زهيدة، مشيرا إلى أن هذا المجمع نتيجة لجهود كبيرة للدولة وللحكومة المصرية.وأشار نقيب الفلاحين إلى أن تكلفة إنشاء المجمع 12 مليار جنيه وبدأت عملية إنشاء المجمع فى إبريل 2017 وانتهت أغسطس 2019، وسينتج المجمع مليون طن سنويا فوسفات و180 ألف طن من الأحماض بإجمالي 2.3 مليون طن أسمدة سنويا، وسيخصص أغلب إنتاج المجمع للتصدير.من جانبه ناشد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، الجهات المعنية بضرورة وصول الدعم للمستحقين من الفلاحين لكى يضاهى زيادة تكلفة المحاصيل الزراعية خاصًة أن الدولة لا تدعم الفلاح بأي شيء، مضيفًا أن الفلاح لا يمكنه أن يكتسب أى مقابل لتلك الزيادات.وأشاد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، بما تقوم به الحكومة من أجل توفير الأسمدة المدعمة للفلاحين، موضحًا أن جميع الفلاحين كان لديهم مشاكل فى توفير الأسمدة الشتوية خلال الموسم الشتوى بسبب تأخر عمليات النقل.وأضاف "واصل"، أن نقل الأسمدة أصبح مكلفًا بعد زيادة أسعار المحروقات والبنزين الأخيرة لذا تم إضافة 5 جنيهات على كل شيكارة يتم نقلها لسد الفجوة الناجمة عن زيادة البنزين.وأشار "نقيب المنتجين الزراعيين" إلى أن توزيع الأسمدة فى الموسم الصيفى أفضل من الموسم الشتوى وكذلك الأعوام الماضية، موضحًا أنه يتم صرف 3 ملايين طن من الأسمدة المدعمة وهذا لا يسد احتياجات الفلاحين.وكشف عن مجموعة من الأسباب تمنع وصول الأسمدة لمستحقيها، أهمها وجود مصنعين فقط فى مصر لإنتاج الأسمدة لذا فإن لديهم ضغطا كبيرا خاصًة وأنهم يريدون إنتاج أسمدة لبيعها فى السوق السوداء لتعويض الأموال التى يتم إنفاقها على الأسمدة المدعمة.