فيديوجراف| أثارت ضجة كبيرة.. فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي

حل الفنان مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى ، الاثنين الماضي، ضيفين في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، وذلك للحديث عن بدايات مشواره الفني والسينمائي.



كشف الفنان مصطفى فهمي معلومات عن حياته الشخصية، كما كشفت الإعلامية فاتن موسى عن كواليس حياتهما الزوجية وكيف وقعت في حبه.



اثار ظهور الثنائي ضجة على السوشيال ميديا وتصدرا تريند جوجل بمجرد انتهاء الحلقة.



ونستعرض من خلال الفيديو جراف التالي معلومات عن فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي .