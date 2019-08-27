محافظ البحر الأحمر يبحث مع رئيس هيئة الأوقاف الاستعدادات لافتتاح مدينة الحرفيين

التقي اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بها الهيئة في محافظة البحر الأحمر.



ناقش محافظ البحر الأحمر خلال اللقاء العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تقوم هيئة الأوقاف المصرية بتنفيذها داخل المحافظة منها مدينة الحرفيين التى تعد أكبر مدينة لتجميع الورش الحرفية بالغردقة، كما ناقش الموقف التنفيذي للمجزر الآلي بالشلاتين.



وأكد عبد الله ضرورة الانتهاء من التجهيزات النهائية لمدينة الحرفيين، حتى يتم تسليمها لمستحقيها خلال الفترة المقبلة والإلتزام بالمواعيد المقررة لتسليم المحلات والورش الحرفية، وأيضًا الانتهاء من منطقة الخدمات التي يحتاج إليها المسافر على الطريق، مضيفًا بضرورة العمل المستمر للتخفيف عن والتيسير علي الأهالي.



وفي ذات السياق أكد محافظ البحر الأحمر ضرورة قيام الهيئة بعمل حفل ترفيهي لأهالي البحر الأحمر بمدينة الحرفيين وعمل جولة لهم بالمدنية، حتي يتم تعريف جميع من يرغب في التقديم لامتلاك أو تأجير إحدي الورش من الأهالي بكافة مميزات وإمكانيات المدينة، وأيضًا طرق الحصول علي ورشة سواء بنظام الإيجار المستمر او الإيجار التمليكي أو حتي التمليك المباشر.



وأوضح عبد الله أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تنظيم حفل ترفيهي بالمدينة يتضمن العديد من الفقرات المختلفة، بالإضافة إلي فقرة تعريفية بالمدينة ومراحل إنشائها من البداية حتي تسليمها لمستحقيها، مضيفًا أنه سيتم توفير أتوبيسات بميدان الدهار لنقل الأهالي إلى الحرفيين.



جدير بالذكر، أن مدينة الحرفيين تقوم بإنشائها هيئة الأوقاف المصرية بمدينة الغردقة، وتم إنشاؤها خارج المدينة ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لنقل جميع الورش خارج نطاق المنطقة السكنية.



حضر اللقاء الدكتور شريف مصطفي رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، والأستاذ عادل عباس مفوض المجموعة بالبحر الأحمر.