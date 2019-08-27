لمحو أزمات الرياضة.. مالك وادي دجلة يقدم 4 حلول جذرية لـ اتحاد الكرة

وجه مالك نادي وادي دجلة، ماجد سامي، عدة رسائل إلى اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة في الوقت الجاري، من أجل تقديم موسم جيد خلال الفترة المقبلة ويكون خاليًا من الأزمات والمشاكل التي كانت تحدث في الماضي.





ونشر مالك نادي وادي دجلة، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي رسائل قوة إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، قائلا إن "الموقف المعقد الذي انتهت إليه أحداث الموسم الكروي ٢٠١٨-٢٠١٩ و حكم إلغاء الهبوط هو أحد خطايا مجلس إدارة الإتحاد المصري السابق لكرة القدم و على الإتحاد المعين مراعاة عدم تكرار هذه الأخطاء:





١- عدم السماح لأي نادٍ مهما عظم شأنه المشاركة في أكثر من بطولة إقليمية. (يا أفريقيا يا بطولة عربية).





٢- عدم الموافقة على مشاركة أندية مصرية في البطولات العربية بحكم التاريخ والجمهور والإصرار على مشاركة الأندية بأولوية ترتيبها في جدول مسابقة العام السابق.





٣- اتخاذ قرار من بداية العام بالتصريح أو عدم التصريح بإستقدام حكام أجانب بناء على طلب الأندية المعنية بالمباراة وعدم الرجوع في القرار مهما كانت الأسباب. (بما في ذلك مباراة الأهلي والزمالك).



