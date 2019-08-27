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اقتصاد

أداء سلبي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:25 م
البورصة
البورصة
محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، الثلاثاء - منتصف جلسات الأسبوع - تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 0.03%.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 0.05%.

ولم يتغير مؤشر "إيجى إكس 100"، الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة.

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