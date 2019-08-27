أداء سلبي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، الثلاثاء - منتصف جلسات الأسبوع - تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وهبط مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 0.03%.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 0.05%.



ولم يتغير مؤشر "إيجى إكس 100"، الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة.

