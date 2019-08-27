القوى الناعمة ودورها في مواجهة والإرهاب.. ندوة بملتقى الهناجر الجمعة

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، لقاءه الشهري لملتقى الهناجر الثقافي، تحت عنوان "القوى الناعمة ودورها فى مواجهة التطرف والإرهاب"، في السابعة والنصف من مساء الجمعة ٣٠ أغسطس الجاري، بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي، مدير المركز.



وبحسب بيان، الثلاثاء، يتحدث في الملتقى الدكتور طايع عبد اللطيف، رئيس معهد إعداد القادة بحلوان ومستشار وزير التعليم العالي، الدكتورة رشا على الدين وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، ويدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس الملتقى.



ويتضمن برنامج الملتقى مشاركة مميزة بباقة من الأغاني المتنوعة من مطرب الأوبرا الفنان "سعيد عثمان" بمصاحبة فرقة شموع الموسيقية.