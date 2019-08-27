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الأمم المتحدة: نسعى لوضع استراتيجيات كاملة للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:12 م
ورشة عمل الأمم المتحدة
ورشة عمل الأمم المتحدة
أمينة الدسوقى
قالت يمنى أبو حسين مسؤول برنامج العدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، إن البرنامج يستهدف المساعدة التقنية للدول من خلال مكافحة الاتجار بالأسلحة والآثار والمخدرات ومكافحة العنف ضد المرأة.

وأضافت أبو حسين أن الامم المتحدة تسعى لدعم الدول من أجل وضع استراتيجيات كاملة للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر ومناهضة العنف ضد المرأة من خلال مشروع تعزيز استجابة العدالة الجنائية بقضايا العنف ضد المرأة فى مصر بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية فى مصر والذي انطلق فى 2014.

جاء ذلك خلال ورشة عمل الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة والتى تناقش الهدف الخامس المساواة بين الجنسين.

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