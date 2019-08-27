نتطلع لاستقبال الحمدوك فى مصر.. رئيس الوزراء يهنئ نظيره السودانى بتولى منصبه

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم مع الدكتور عبد الله الحمدوك، رئيس وزراء السودان.



وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى، هنأ رئيس وزراء السودان، على الثقة الكبيرة التى نالها من أطياف الشعب السوداني، واختياره رئيسًا للوزراء فى هذه المرحلة المهمة والدقيقة التى يمر بها السودان، معربًا عن تمنيات مصر بأن تتكلل بنجاح جهوده لتشكيل الحكومة السودانية الجديدة فى أقرب وقت ممكن.



وأكد مدبولى استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المساندة الممكنة للسودان خلال الفترة المقبلة.



كما أعرب رئيس الوزراء عن تعازي مصر قيادة وحكومة وشعبًا للشعب السوداني الشقيق فى ضحايا السيول والفيضانات التى شهدتها مناطق متفرقة فى السودان، مؤكدًا أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل أوجه المساعدة الإنسانية الممكنة للتخفيف من معاناة الأشقاء فى المناطق التى تضررت.



واختتم مدبولى بالإعراب عن تطلعنا لاستقبال الدكتور عبد الله الحمدوك فى مصر، لبحث مجالات التعاون المشترك بين مصر والسودان، والاتفاق على تفعيل التعاون فى مجالات جديدة تعود بالنفع على شعبى البلدين.



من جانبه، وجه رئيس وزراء السودان الشكر للدكتور مصطفى مدبولى على هذه اللفتة، مشيدًا بعلاقات الأخوة ووشائج الصداقة التى تربط شعبى مصر والسودان. وأكد الحمدوك على تطلعه للعمل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التعاون بين مصر والسودان فى كافة المجالات التى تخدم التنمية والرخاء فى كلا البلدين.