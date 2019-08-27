ترامب ينشر صورة بصحبة الرئيس السيسي بقمة السبع الصناعية

نشر رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب صورا على صفحة انستجرام الخاصة به بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قمة الدول السبع.



أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن امتنانه لمؤتمر قمة الدول السبع الذي شارك فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فرنسا.



شارك في أعمال القمة 24 وفدا من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ورئيسا وزراء اليابان وكندا والرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء حكومات جنوب إفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو وإسبانيا والهند وأستراليا وشيلي، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حيث يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الدولة المضيفة مساء اليوم "السبت" القادة المشاركين على مأدبة عشاء.



ناقشت القمة قضايا الأمن ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية والتطرف العنيف والأزمة الداخلية لمنطقة الساحل، وضرورة مواجهة منظمات الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتطرق للجرائم البيئية التي تضر بالكوكب وملف مكافحة عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية ودعم المساواة من خلال تعزيز الدبلوماسية النسوية، ومحاربة العنف الجنسي، وضمان ودعم المرأة للوصول إلى التعليم، والعمل من أجل التحرر الاقتصادي للمرأة خاصة في إفريقيا.