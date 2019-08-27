برلماني عن تكريم الفائزين بكأس أنت أقوى من المخدرات: رسالة للتخلص من الإدمان

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن تكريم وزارتي الرياضة والتضامن الاجتماعي للفائزين بكأس "أنت أقوى من المخدرات"، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي رسالة لكل من سقطوا فى براثن الإدمان والمخدرات للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة التى لها آثار كارثية على الشباب وكل مدمنى المخدرات.



وطالب "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم ،من وزارات التضامن والشباب والأوقاف وجميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى الاستمرار فى برامج التوعية ومساندة المدمنين بالتخلص من هذه الظاهرة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والاستعانة بالنجم العالمى الكابتن محمد صلاح فى حملات الوزارة أيضا جهود الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لإنقاذ الشباب من الإدمان.



وكانت فعاليات تكريم الفائزين بكأس "أنت أقوى من المخدرات" شهدت عرض طيران قدمته وزارة الطيران المدني من ضمنها عروض براشوت، وتقديم أغنية الختام "أنت أقوى" للفنان أحمد جمال، بالإضافة إلى عروض الطيران الورقي، كما تم تنفيذ المباراة الختامية للدوري.



شارك في الفعاليات 160 متعافي، وقدم وزير الشباب ووزيرة التضامن الاجتماعي كأس البطولة والميدالية الذهبية للفائزين بالمركز الأول، وتسليم الميداليات الفضية والبرونزية للمركزين الثاني والثالث، بالاضافة إلى تسليم كأس أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل هداف للبطولة، علاوة على تسليم كأس أفضل روح رياضية.