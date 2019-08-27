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حوادث

المتهم بقتل مسنة بحدائق القبة: شافتنى وأنا بسرقها فخلصت عليها

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:58 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
محمد العيسوى
قررت نيابة حدائق القبة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل سيدة مسنة، أثناء سرقتها داخل شقتها بحدائق القبة.

كان المتهم بقتل ربة منزل، بمنطقة حدائق القبة أدلى باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابه للجريمة، مشيرا إلي أنه عقد العزم وبيت النية على سرقة المجنى عليها، لعلمه أنها تقيم بمفردها داخل الشقة، وأنها تحتفظ بمبالغ مالية، وتسلل إلى شقتها وأثناء قيامه بالبحث عن الأموال فى الشقة، فشاهدته فقرر أن يقتلها قائلا "شافتنى وأنا بسرقها فخلصت عليها" ثم فر هاربا.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالى يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان الواقعة وعثر على جثة سيدة مسنة.

وبجمع المعلومات وبإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بقتلها بدافع السرقة، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، بعدما ضبطته السيدة المسنة أثناء سرقة شقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حبس عاطل قتل مسنة داخل شقتها بحدائق القبة

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