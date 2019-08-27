تيكاد 2019.. تاريخ مثمر للتعاون بين مصر واليابان في مجال البيئة

ينطلق غدا الأربعاء مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (التيكاد) برئاسة مصر واليابان بمدينة يوكوهاما، في إطار اهتمام القوى الاقتصادية الكبرى بالقارة السمراء.



العلاقات المصرية اليابانية متنوعة في كافة المجالات ومنها التعاون البيئي، حيث اشتركت مصر فى توحيد الرؤى المشتركة بينها وبين دولة اليابان فى مجال العمل البيئى وبحث كيفية التعاون وجاء ذلك خلال مشاركة اليابان في مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والذى تم عقده فى مدينة شرم الشيخ العام الماضى.



وشارك في المؤتمر حينها مينورو كيوتشى وزير البيئة الياباني لتوحيد الرؤى المشتركة وبحث سبل التعاون فى مجالات العمل البيئي وذلك بحضور الوفد المرافق له ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة.



وتناولت اجتماعات القادة المصريين واليابان على هامش المؤتمر تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات حماية التنوع البيولوجي وسبل إدارة المحميات الطبيعية بالتعاون مع المجتمعات المحلية.



كما عملت وزارة البيئة مع نظيرتها اليابانية على استعراض الدور المصرى فى مفاوضات مؤتمر تغير المناخ بباريس وإطلاق مبادرة الطاقة الجديدة و المتجددة فى أفريقيا ودور الجهات المانحة فى دعم هذه المبادرة كذلك أهمية الدور المصرى كرئيس مجلس وزراء البيئة الأفارقة (الامسن) فى تيسير تنفيذ هذه المبادرة فى إفريقيا.



وسيتم تنفيذ المبادرة على مرحلتين تهدف المرحلة الأولى إلى انتاج 10 جيجا وات من الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2016 الى 2020، علاوة على انتاج 300 جيجا وات خلال المرحلة الثانية كما سيكون هناك مرحلة تمهيدية تتناول مقترحات مشروعات إنتاج الطاقة و آليات العمل و سبل التنفيذ.



كما عبرت القيادة اليابانية المعنية عن رغبتها فى التعاون مع مصر فى قضية التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة والحد من ارتفاع درجات الحرارة.



وتتعدد آفاق التعاون بين الحكومتين في مصر واليابان في المجال البيئي، تتمثل فى عدة مجالات منها الحد من ملوثات الهواء ورفع و بناء القدرات من خلال منح دراسية و تدريبية فى مجالات نظم المعلومات و التوعية البيئة داخل مصر و فى اليابان.