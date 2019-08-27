رئيس جامعة المنوفية يكشف آخر استعدادات أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اليوم مؤتمرا صحفيا موسعا لمراسلى الصحف والمواقع الإخبارية بحضور الدكتور أسامة مدنى عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة استعرض خلاله استعدادات الجامعة لاستقبال فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة سبتمبر 2019.



وجه عادل مبارك التحية والشكر للحضور، وأكد على أهمية التعاون بين الجميع لخروج الملتقى بالصورة اللائقة بالجامعة والمحافظة، وأهمية أن يستقى الصحفى والمراسل الأخبار من مصادرها الصحيحة وإعمال العقل والمنطق ونقل الصورة الحقيقية للفعاليات لأنهم عين الحقيقة على الأحداث، مشيدا بحجم التعاون لنقل وعرض أنشطة الجامعة المختلفة.



وأكد عادل مبارك أن تنظيم جامعة المنوفية لهذا الحدث الهام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى يأتى تأكيدا على قدرتها فى تنظيم الأحداث الجامعية الكبرى، وتؤكد أن نجاح أسبوع شباب الجامعات الحادى عشر والذى نظمته الجامعة فى سبتمبر 2017 لم يكن وليد صدفة بل نتاج تعاون إمكانات بشرية هائلة تضع كامل خبراتها لإنجاح هذه الفعالية الهامة، وما تمتلكه الجامعة من بنية تحتية قوية ما يضمن تنفيذ فعاليات الأسبوع على أكمل وجه لتكتب الجامعة تاريخا جديدا من النجاحات.



وأضاف أن هذا الملتقى الطلابى يأتى فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 عاما لمتحدى الإعاقة والذى يعد نقطة مضيئة لإطلاق طاقاتهم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم فى المجتمع والمضى فى طريق التنمية المستدامة التى يعيشها الوطن، ورسالة نبعثها للجميع أن شبابنا متحدي الإعاقة ليسوا أقل قدرًا من غيرهم في قدرتهم على استغلال طاقاتهم الإبداعية، كما سيبرز من خلال فعاليات هذا الأسبوع مواهب وقدرات وطاقات متدفقة، والكل فائز باللقاء والتعارف والتواصل والتنافس الشريف.



واستعرض رئيس الجامعة برنامج فعاليات وأنشطة الأسبوع واستعدادات الجامعة لاستقبال 1500 طالب وطالبة من ذوى القدرات الفائقة كما يطلق عليهم لما يتمتعون به من عزيمة وإصرار وقدرات كبيرة لمواجهة التحديات وما يتمتعون به من مواهب إبداعية متميزة يلتقون فى الأول من سبتمبر القادم حاملين شعار "بنكمل بعض".



وأشار عادل مبارك إلى استعدادات المدن الجامعية لتسكين وإعاشة الطلاب وتجهيزها بالاحتياجات اللازمة لتوفير سبل الراحة للطلاب، وتجهيز أماكن الأنشطة التى يتنافس بها الطلاب وتشمل النشاط الرياضي، الاجتماعي، الثقافى، الفنى، العلمى والتكنولوجى، الجوالة والخدمة العامة، والكرنفال.



وقام عادل مبارك بعرض برنامج الاحتفال والاستقبال وخط سير الكرنفال وحفل الافتتاح الذي سيشهده وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الثقافة والمحافظ ورؤساء الجامعات المشاركة ولفيف كبير من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية والهيئات المسئولة عن متحدى الإعاقة والطلاب.



وأجاب رئيس الجامعة عن أسئلة الحضور، واختتم اللقاء بتوجيه الشكر لجميع أبناء الجامعة لمجهوداتهم فى تنظيم هذا الحدث، والشكر لكلية التربية الرياضية والتربية النوعية وجميع المشاركين فى تنظيم حفل الافتتاح، والشكر للمدن الجامعية ورعاية الشباب لتحملهم العبء الأكبر من المجهودات والمسئولية.