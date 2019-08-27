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تعليم

تنفيذ خطة إخلاء شاملة لديوان عام تعليم مطروح بالتعاون مع المستشار العسكري

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:01 م
صدى البلد
ايمن محمود
نفذت مديرية التربية والتعليم بمطروح بالاشتراك مع المستشار العسكري لمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، خطة الإخلاء الشامل بمبنى ديوان عام المديرية أثناء تواجد العاملين بالمكاتب الإدارية بكافة طوابق المبني حال حدوث أي حالة طوارئ أو كوارث من حريق أو سقوط أحد المباني.

وتابع الدكتور سمير النيلي وكيل الوزارة إجراءات تنفيذ خطة الاخلاء للديوان العام مقدما الشكر، لمستشار مطروح العسكري للتعاون مع تعليم مطروح خلال التنفيذ العملي لخطة الإخلاء الشاملة لديوان عام المديرية في توقيت قياسي، مع تدريب مسئولي المدارس والمعلمين على كيفية مواجهة الكوارث حال حدوثها.

وأوضح مدير تعليم مطروح أن خطط الإخلاء الشاملة بالمؤسسات التعليمية تأتي تنفيذا للتعليمات الوزارية تحسبا لحدوث أي كوارث وكيفية مواجهتها بما يضمن الأمن والسلامة لكافة عناصر المنظومة التعليمية بالمدارس وذلك بالتنسيق ومديرية التربية والتعليم والمستشار العسكري.

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