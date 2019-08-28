بعد 17 ساعة جراحة.. إعادة يد نجار بعد قطعها بمنشار.. صور

تمكن مجموعة من جراحي التجميل من إنقاذ يد نجار بعد 17 ساعة من الجراحة إثر تعرض النجار إلى قطع في يده عبر منشار كهربي خلال أداء عمله.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، لا يتذكر أنتوني ليليوت ، 46 عامًا ، من والتون أون تيمز بانجلترا ، الكثير عن الحدث الذي يوم 30 مايو الماضي، حين كان يقطع ألواح الأرضية.





أفادت صحيفة انه تم نقل النجار إلى مستشفى سانت جورج حيث استقبله أحد الجراحين ويده كانت تكاد تكون مقطوعة بالكامل.





ووجد الجراح هو وزملاؤه ان هذه العملية من أعقد عمليات البتر التي تعينوا لعلاجها.





واوضح الاطباء الجراحون، أنه بعد معالجة عظام اليد، تم تخييط الأعصاب والشرايين في اليد.





من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 9 صباحًا في صباح اليوم التالي ، قام الجراحون بربط كل شيء معًا بشق الأنفس لتعزيز استعادة الإمدادات وحساسية أصابعه.



