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مراكز معاك تنظم معرضا للمشغولات والمنتجات اليدوية بأسوان

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:16 م
مراكز معاك تنظم معرضا
مراكز "معاك" تنظم معرضا
محمد غالي
نظمت مراكز "معاك" لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، التابعة لاتحاد الأطباء العرب خلال شهر أغسطس الجاري، معرضا للمشغولات اليدوية والمنتوجات الأسوانية بالتعاون مع قصر ثقافة مدينة الرديسية بمحافظة أسوان.

وأقام فرع مركز معاك أسوان المعرض لتشجيع الأطفال وأسرهم من خلال خلق مناخ ايجابي عن الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم فى المجتمع بالاضافة لتعزيز مهاراتهم وتنميتها.

وتسعى أنشطة مراكز "معاك" إلى تنمية المهارات الدقيقة والتدريب على الأعمال اليدوية للأطفال، إضافة إلى دمج الأطفال اجتماعيا و الترفية عنهم، وتنمية مهاراتهم من خلال العديد من الأنشطة داخل المراكز وخارجها.

وفى تصريح للأستاذ الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب أوضح خلاله أن أنشطة مراكز "معاك"، تستهدف تنمية مهارات العاملين والأخصائيين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة، فضلا عن تأهيل هؤلاء الأطفال من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع.

وأشار رسلان إلى أن مراكز "معاك" المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية تعمل على تخفيف العبء المادي والمعنوي على الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم.

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