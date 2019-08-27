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مركز مراقبة نرويجي يكشف حقيقة احتمال وقوع انفجار ثان في تجربة صاروخية روسية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:05 م
مركز مراقبة نرويجي
مركز مراقبة نرويجي يكشف حقيقة احتمال وقوع انفجار ثان في تجرب
رويترز
قال المركز النرويجي لمراقبة حظر التجارب النووية إن التقارير التي تحدثت عن وقوع انفجار ثان جراء اختبار محرك صاروخ روسي قد تكون خاطئة وإن الدلائل التي أشارت إلى ذلك‭‭ ‬‬ربما نجمت عن أنشطة تعدين ليس لها صلة بالتجربة، وكان المرصد النرويجي أول من أثار نظرية الانفجار المزدوج.

وقال المركز، الأسبوع الماضي، إن الانفجار الذي وقع في الثامن من أغسطس وأدى إلى مقتل خمسة علماء روس أعقبه انفجار ثان بعد ساعتين وإن هذا هو على الأرجح مصدر ارتفاع معدلات الإشعاع بالمنطقة.

وأكد المركز أن الاتجاه يوضح‭‭ ‬‬انحرافا صغيرا بفارق درجة إلى درجتين عن الانفجار الأول في المحطة في باردفوس.

وتابع المركز أن التحليل الموسع للواقعة باستخدام بيانات زلزالية إضافية يشير إلى أنها ربما تكون ناجمة أيضا عن أنشطة تعدين في فنلندا.

وكان حاكم منطقة أرخانجيلسك الروسية التي شهدت الانفجار قد نفى أنباء حدوث انفجار آخر.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية الروسية إنه تم العثور على نظائر مشعة من السترونتيوم والباريوم واللانثانوم بعد تحليل عينات في أعقاب الحادث.

ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الكارثة وقعت خلال تجربة ما وصفها بأنظمة أسلحة جديدة واعدة.

ويعتقد خبراء نوويون في الولايات المتحدة بأن الحادث وقع خلال تجارب على صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية.

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