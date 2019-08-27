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رياضة

محمد صلاح يستعد لـ مباراة ليفربول أمام بيرنلى السبت المقبل ..صور

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:04 م
محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير
كشف فريق ليفربول الإنجليزي عن آخر استعدادات الفريق بقيادة نجمه محمد صلاح لـ مواجهة بيرنلي يوم السبت المقبل ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لـ فريق ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددًا من الصور لـ محمد صلاح وهو يظهر ضاحكا خلال مران الفريق بصحبة صديقه لوفرين نجم الفريق.

وعلقت الصفحة "وقت التدريب".

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة بيرنلي يوم السبت المقبل ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة ليفربول أمام أرسنال يوم السبت الماضي بنتيجة 3-1 للريدز في إطار مباريات الجولة الثالثة للبريميرليج وأحرز محمد صلاح الهدفين الثاني والثالث، ليصل إلى 3 أهداف خلال 3 جولات لعبها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما تجمد الأرسنال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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