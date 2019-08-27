القابضة المعدنية: تجميع وتصنيع أتوبيسات مصرية بتكنولوجيا بيلا روسية

وقعت الشركة الهندسية لصناعة السيارات – إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة "ماز" البيلاروسية( مصنع مينسك للشاحنات)، بهدف تجميع وتصنيع أتوبيسات نقل الركاب التي تعمل بالغاز الطبيعي والديزل لصالح الهندسية وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري من الأتوبيسات داخل وبين المدن.



وقَع مذكرة التفاهم المهندس أمين يحيي، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات وألكسندر أتروشيك مدير الصادرات بشركة "ماز"، ويأتي وذلك تتويجًا للمناقشات والمفاوضات التى تمت بين الطرفين وتحت رعاية حكومتى الدولتين.



وشهد التوقيع الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية و فاليرى إيفانكوفتش -المدير العام لشركة بيلافتوماز BELAVTOMAZ القابضة بدولة بيلاروسيا- وكذلك دنيس ميليفسكي -مستشار سفارة بيلاروسيا في القاهرة- والوفد المرافق للجانبين.



ومن جانبه قال رئيس الشركة القابضة، إن مذكرة التفاهم تستهدف تعميق المكوًن المحلي بنسبة تزيد عن 60% أتساقًا مع خطة الدولة لتعميق وتوطين شريحة الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعي بالسوق المصري.



تابع: المرحلة الأولى من الاتفاقية تشمل تجميع الأتوبيس الذي تم اختياره من المنتجات المتميزة لشركة "ماز" المناسبة لاحتياجات السوق المصري على أن يتم التجميع بأسس CKD التى يرتفع بها المكوًن المحلي، ثم تبدأ مرحلة التصنيع لاحقًا بمزيد من التعزيز للمكونات المحلية في أجزاء موديلات الأتوبيسات المصنًعة.



ثمًن "نافع" الجهود التى يبذلها وزير قطاع الأعمال العام في دعم وحفز هذا النشاط، وفي متابعة كافة إجراءات التوقيع على تلك المذكرة بشكل خاص.



يشار إلى أن شركة ماز وجديرًا بالذكر أن شركة ماز هي كبرى الشركات الحكومية في بيلاروسيا والتى تقوم بتصنيع وتجميع كافة أنواع السيارات التجارية وتلبي إحتياجات السوق المحلي وتشارك في تلبية احتياجات الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتستهدف إنشاء قاعدة صناعية للمنتجات البيلاروسية من خلال تواجدها بمصر لكونها بوابة للقارة الإفريقية.



ويُعد هذا التعاون بمثابة نوآة لتطوير الشركة الهندسية لصناعات السيارات وزيادة قدرتها التنافسية بالسوق المصري والمشاركة في تحقيق خطة الدولة المستهدفة في الأسواق العربية والإفريقية.



وكانت الشركة الهندسية قد آلت تبعيتها حديثًا إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية في 30 مايو 2019.

