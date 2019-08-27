محافظ بني سويف يكرم أعضاء كنترول التعليم الفني لحصولهم على المركز الأول

كرم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أعضاء كنترول التعليم الفني لقطاع بني سويف، والبالغ عددهم 27 من قيادات التعليم، وأعضاء لجنة الإدارة المسؤولة عن توزيع العمل بالقطاع ، وذلك تقديرا لجهودهم وتفانيهم في تأسيس منظومة العمل بالكنترول الذي عقد لأول مرة بمحافظة بني سويف، حيث حصل الكنترول على المركز الأول طبقا لتقارير لجان المتابعة والتقييم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



شهد مراسم حفل التكريم محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من قيادات التربية والتعليم ، ورؤساء لجان الكنترول والإدارة والتقدير ،ومديرى الإدارات التعليمية .



وسلم المحافظ المكرمين شهادات تقدير نظير جهودهم المتميزة في منظومة العمل بالكنترول الذي عقد بمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية، وكان تتويجا للجهود التي بذلتها المحافظة لتكون من المحافظات المركزية التي تعقد بها لجنة النظام والمراقبة للتعليم الصناعي وضمت لجان (الإدارة، تقدير الدرجات، كنترول)، حيث تميزت منظومة العمل بالكنترول" الذي جهزته المحافظة "بالانضباط و الأداء الجيد والالتزام بالمواعيد والدقة في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد وتسجيل واصدار النتائح لعدد 36 ألف طالبا وطالبة في 3 محافظات المنيا، أسوان، الأقصر .



وأعرب المحافظ عن تقديره لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ومسؤولي التعليم الفني بالوزارة لتلبية مطلب المحافظة في هذا الشأن، مثمنا جهود وكيل الوزارة ومسؤولى التعليم الفني بالمديرية، الذين ساهموا في تحقيق ذلك المطلب.



وأشار إلى حرصه على أن يكون لبني سويف مكانا لائقا بمنظومة التعليم على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن إجراءات دفع منظومة التعليم بالمحافظة،والعمل كفريق واحد في تنفيذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.



من جانبه أكد محمد حسام وكيل الوزارة أن إقامة الكنترول بالمحافظة شكل دعما نوعيا لمنظومة التعليم بالمحافظة مثمنًا إصرار المحافظ المستشار هاني عبد الجابر على دعم المنظومة، والذي سعى جاهدا لحصول بني سويف على هذه المكانة ، ليكون بها "لأول مرة" لجنة نظام ومراقبة للتعليم الصناعي، والتي بدأت بتوجيهه للمديرية بإعداد مذكرة تفصيلية ومستوفاة لطلب ذلك من الوزارة ، ثم قيامه بإرسالها للوزارة، التي كلفت لجنة لمعاينة التجهيزات والأماكن المقترحة، حتى تمت الموافقة على اختيار الكنترول بمقر المدرسة الميكانيكية، والإدارة بالمدرسة الزخرفية، وتقدير الدرجات بالمدرسة الكهربية بمدينة بني سويف بشارع صلاح سالم ، حيث تكلفة إقامة الكنترول 8 ملايين جنيه.



من ناحيته أعرب مصطفى يوسف، رئيس اللجنة عن تقديره لجهود المحافظ المستشار هاني عبد الجابر الذي أخذ على عاتقه تحقيق مطلب المحافظة لإنشاء الكنترول بها، مشيدا بما قدمه المحافظ من دعم وتجهيزات للمقر، والتسهيلات التي وفرتها المحافظة في هذا الشأن، مشيرا إلى النتائج الايجايبة والعوائد الأخرى المادية من إقامة الكنترول بالمحافظة، والذي عمل بها 1000 معلما الذين استفادوا ماديا وأدبيا من انعقاد الكنترول بالمحافظة .