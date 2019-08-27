في المركز الثالث.. خيال مآتة لـ أحمد حلمى يحقق 364 ألف جنيه فقط أمس

احتل فيلم "خيال مآتة" المركز الثالث أمس الثلاثاء، حيث حقق إيرادات بلغت 364 ألفا و59 جنيها وهى إيرادات ضعيفة مقارنة بإيرادات يوم الأحد الماضى حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 420 ألفًا و984 جنيها.



يمثل الفيلم عودة للنجم أحمد حلمى بعد أحدث أفلامه "لف ودوران" الذى عرض عام 2016 وحقق إيرادات وصلت إلى 43 مليون جنيه.



وظهر أحمد حلمي في البرومو بشخصية رجل عجوز يكشف عن بعض الأفعال التى قام بها وكانت تتضمن بعض الأخطاء ويسعى لتصحيحها، ومن المعروف أن أحمد حلمى يظهر فى الفيلم بثلاث شخصيات.



"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، ويشارك أيضا في بطولته منة شلبي حسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.